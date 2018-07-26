Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный камень вызвал удивление у верующих людей

Объект пролетел рядом с молящейся особой, которая была поражена такими знамениями, после чего власти города закрыли эту часть святыни для паломников. Ученые проведут исследование, и выяснять причину разрушения стены, хотя были удивлены, что камень не причинил никому вреда.Конструкция имеет высоту 485 метров и была построена с помощью каменных блоков, уложенных без дополнительного крепления. Многие люди уверены, что она поддерживается силами небес, так что необычный инцидент сразу привлек к себе внимание церкви. Атеисты не видят в нем ничего особенного, ссылаясь на древность сооружения.