АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный камень вызвал удивление у верующих людей

Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный камень вызвал удивление у верующих людей. Они запечатлели его на видео и считают вестником перемен в жизни человечества.

Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный камень вызвал удивление у верующих людей


Объект пролетел рядом с молящейся особой, которая была поражена такими знамениями, после чего власти города закрыли эту часть святыни для паломников. Ученые проведут исследование, и выяснять причину разрушения стены, хотя были удивлены, что камень не причинил никому вреда.



Конструкция имеет высоту 485 метров и была построена с помощью каменных блоков, уложенных без дополнительного крепления. Многие люди уверены, что она поддерживается силами небес, так что необычный инцидент сразу привлек к себе внимание церкви. Атеисты не видят в нем ничего особенного, ссылаясь на древность сооружения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Лолиту Милявскую из-за
Уставшая после свадьбы Марина Африкантова
Ученые рассказали, что с помощью таинственных
Ученые изобрели новый воронкоподобный способ
В РФ начались продажи обновленных Renault Logan и
Александр Овечкин стал самым известным
Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный
Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой
Андрей Малахов вместе с супругой наслаждается
Гипергигант UY Scuti: Самая большая звезда во
Специалисты: Врожденные белки иммунитета снижают
Эволюция перед глазами: Ящерицы Вест-Индии после
Николай Басков необычно поздравил Викторию
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на
Дмитрий Дюжев зачитал рэп «Колбасный хайп»
Алена Рапунцель заявила, что может помириться с
Кроссовер MG HS дебютирует в мощной версии Trophy
Эксперты: Вырубка леса Гвианского щита окажет
Ольга Бузова переживает, что ей не хватит сил на
Гигантское газовое гало Q2343-BX418 может
В КНР хрономиражи из будущего поразили своим
Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в
Обнаруженный в Китае "удивительный дракон"
Официально представили кроссовер Audi Q3 новой
Американцы запечатлели на видео летающего
Ольга Бузова оказалась единственной женщиной,
Астрономы обнаружили высоко увеличенный
Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают
Эксперты опасаются, что США не успеют
Просмотреть все новости