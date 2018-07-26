В РФ начались продажи обновленных Renault Logan и Sandero

Теперь они есть в шоу-румах. Стоимость этих авто составляет от 544 тыс руб. Автомобили в базовом исполнении обладают одинаковым мотором 1.6 на 82 л.с. Он работает вместе с 5-МКПП. Обновленный седан Renault Logan в РФ оснащается двигателем на 102 л.с., который сочетается с 4-АКПП. Авто с этим мотором продают от 697 990 руб. Имеет место также версия седана с мотором на 113 л.с. от 667 990 руб. Обновленная версия Renault Sandero в РФ предлагают за 709 990 руб с автоматической трансмиссией. Версия с мотором 1.6 на 113 .с. расценивается от 679 990 руб. «Топовая» версия Drive с 1,6-литровым мотором на 102 л.с. доступна от 779 990 руб.Есть предположения, что отечественный потребитель является заинтересованным в обновленном современном кросс-хэтче версии Renault Sandero Stepway. Однако о продажах авто в РФ ничего не сообщается.