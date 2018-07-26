Эволюция перед глазами: Ящерицы Вест-Индии после ураганов стали другими

Пережить стихийные бедствия смогли только те ящерицы, у которых были более длинные когти и менее массивное тело. Эти особенности помогли животным удержаться на ветках деревьев и не быть снесенными шквалистым ветром.В дальнейшем биологи с удивлением констатировали, что следующее поколение ящериц имело когти еще более длинные с одновременным уменьшением размеров тела и длины задних конечностей.Эта трансформация объясняется стремлением снизить парусность. Ведь чем больше ящерица по площади, тем больше вероятность, что во время урагана она будет сорвана с веток, поясняют специалисты. Понятно, что менее удачливые пресмыкающиеся, которые не обладали этими параметрами, погибли во время природного катаклизма.