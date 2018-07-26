АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Эволюция перед глазами: Ящерицы Вест-Индии после ураганов стали другими

После нескольких мощных ураганов, которые обрушились на острова Вест-Индии в 2017 году, выжить смогли только приспособленные к катаклизмам пресмыкающиеся. Ученые из Гарвардского университета (США) назвали этот факт непосредственным проявлением эволюции.

Эволюция перед глазами: Ящерицы Вест-Индии после ураганов стали другими

Пережить стихийные бедствия смогли только те ящерицы, у которых были более длинные когти и менее массивное тело. Эти особенности помогли животным удержаться на ветках деревьев и не быть снесенными шквалистым ветром.

В дальнейшем биологи с удивлением констатировали, что следующее поколение ящериц имело когти еще более длинные с одновременным уменьшением размеров тела и длины задних конечностей.

Эта трансформация объясняется стремлением снизить парусность. Ведь чем больше ящерица по площади, тем больше вероятность, что во время урагана она будет сорвана с веток, поясняют специалисты. Понятно, что менее удачливые пресмыкающиеся, которые не обладали этими параметрами, погибли во время природного катаклизма.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Лолиту Милявскую из-за
Уставшая после свадьбы Марина Африкантова
Ученые рассказали, что с помощью таинственных
Ученые изобрели новый воронкоподобный способ
В РФ начались продажи обновленных Renault Logan и
Александр Овечкин стал самым известным
Выпавший из иерусалимской Стены Плача огромный
Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой
Андрей Малахов вместе с супругой наслаждается
Гипергигант UY Scuti: Самая большая звезда во
Специалисты: Врожденные белки иммунитета снижают
Эволюция перед глазами: Ящерицы Вест-Индии после
Николай Басков необычно поздравил Викторию
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на
Дмитрий Дюжев зачитал рэп «Колбасный хайп»
Алена Рапунцель заявила, что может помириться с
Кроссовер MG HS дебютирует в мощной версии Trophy
Эксперты: Вырубка леса Гвианского щита окажет
Ольга Бузова переживает, что ей не хватит сил на
Гигантское газовое гало Q2343-BX418 может
В КНР хрономиражи из будущего поразили своим
Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в
Обнаруженный в Китае "удивительный дракон"
Официально представили кроссовер Audi Q3 новой
Американцы запечатлели на видео летающего
Ольга Бузова оказалась единственной женщиной,
Астрономы обнаружили высоко увеличенный
Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают
Эксперты опасаются, что США не успеют
Просмотреть все новости