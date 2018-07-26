В КНР хрономиражи из будущего поразили своим видом людей

Необычные феномены часто были замечены в разных уголках страны, но ученые не могут пояснить их природу. Исследователи считают виновниками событий порталы в другие измерения, показывающие иные миры землянам. Также есть версия о секретных разработках властей, которые скрыты от глаз общества камуфляжем.Пользователи сетей были удивлены частыми необычными явлениями в этой стране, хотя аналогичные случаи были замечены на территории Африки. Вот только китайцы не только созерцают такое зрелище, но и слышат шум незримой цивилизации, которая пока не желает раскрывать свои секреты.