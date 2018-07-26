В минутном ролике отечественный актер Дмитрий Дюжев зачитал рэп «Колбасный хайп». Для ролика артист примерил на себя образы нескольких узнаваемых отечественных реп-исполнителей, однако главным героем видео был не он, а колбаса. Мясным изделием Дмитрий хвастался по-всякому. Девушки модельной внешности лежали в обнимку с колбасой. Нарезанное мясное изделие кидали в рот моделям. Создатели рекламы приняли решение привлечь не только гетеросексуальную мужскую аудиторию показом в клипе полуобнаженных девушек – в ролике засветились также полуголые привлекательные мужчины.В самой песне присутствует небольшая отсылка на композицию Филиппа Киркорова под названием «Цвет настроения синий», где певец копировал репера Face. Рекламный ролик в рамках YouTube за три дня просмотрело около 870 тысяч интернет-пользователей.