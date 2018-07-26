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Ученые обнаружили у летучих мышей белок с вирусом Эбола

Учеными из Госуниверситета штата Джорджия (University of Georgia, США) в результате научных исследований у летучих мышей был выявлен белок VP35, в котором обнаружили вирус Эбола.

Ученые обнаружили у летучих мышей белок с вирусом Эбола

Исследователи констатировали, что за 18 миллионов лет, которые прошли с момента заимствования гена, этот смертельно опасный вирус сохранил свою структуру и остался способен подавлять иммунную систему человека.

Биологи, работой которых руководил Кристофер Баслер, сумели синтезировать белок с целью детального анализа его структуры и изучения особенностей его функционирования. Было установлено, что за долгий период времени белок практически не изменился, чего нельзя сказать о многих других его «собратьях».

Белок VP35 способен подавлять активацию клеток иммунного ответа, но этот же белок у летучих мышей обладает меньшей силой в подавлении иммунитета. При этом исследователи выдвинули предположение, что VP35 способен влиять на регуляцию врожденного иммунитета.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:00
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