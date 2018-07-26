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Новый Ranger Rover приедет в РФ в августе 2018 года

Британская автокомпания Land Rover презентовала свой новый внедорожник версии Range Rover. Новинка в рамках отечественного авторынка появится в августе текущего года.

Новый Ranger Rover приедет в РФ в августе 2018 года


Новую версию внедорожника оснастили адаптивным круиз-контролем, обладающим ассистентом рулевого управления, функцией Stop&Go, другими водительскими помощниками, системами безопасности. Внедорожник за счёт таких систем может полностью остановиться в случае необходимости, а потом автоматически опять начать движение. Новые возможности круиз-контроля помогают внедорожник удержать в выбранной полосе по отношению к дорожной разметке либо прочим участникам движения. В случае смены полосы либо остановки система отключается. Внедорожник под капотом имеет 4,4-литровый мотор, функционирующий вместе с восьмидиапазонным «автоматом». Новый Range Rover расходует в смешанном цикле 7,7 л на первую сотню пути.

Ranger Rover новой генерации вышел также в версии P400e, получившей подключаемую гибридную установку. Плагин-гибридная версия Range Rover на электротяге может проехать 51 километров.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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