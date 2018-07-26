В Лос-Анджелесе полицейский вертолет гонялся за огромным НЛО
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителями Лос-Анджелеса. Американцы наблюдали, как полицейский вертолет гонялся за огромным НЛО, после чего запечатлели необычное зрелище на камеру.
Внеземной корабль пришельцев пытался уйти от погони, показывая невероятные маневры в небе. Пораженные люди заметили, что темный НЛО потом решил неподвижно зависнуть в воздухе, после чего стал наблюдать за дальнейшими действиями землян.
После просмотра сюжета юзеры выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица не сомневались, что перед ними настоящий транспорт гуманоидов, а скептики заговорили о дирижабле, который нарушил правила движения и пытался скрыться от сотрудников органов.