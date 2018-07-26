Марина Тристановна Абрамсон выходит замуж

Сегодня женщина вместе со своим женихом Александром Ковалевским подали заявление в ЗАГС.Именно благодаря ее пребыванию на телестройке, возлюбленные встретили и полюбили друг друга. Где состоится торжественное бракосочетание, Марина и Александр до сих пор не решили.Вероятно, свадьба пройдет в Воронеже, где на данный момент и проживают будущие молодожены, а быть может торжество пройдет в Таиланде, где у Ковалевского есть дом и бизнес.