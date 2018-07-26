Марина Тристановна Абрамсон выходит замуж
Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Тристановна Абрамсон стала первой известной телебабушкой, которой телепроект помог обрести свою настоящую любовь.
Сегодня женщина вместе со своим женихом Александром Ковалевским подали заявление в ЗАГС.
Именно благодаря ее пребыванию на телестройке, возлюбленные встретили и полюбили друг друга. Где состоится торжественное бракосочетание, Марина и Александр до сих пор не решили.
Вероятно, свадьба пройдет в Воронеже, где на данный момент и проживают будущие молодожены, а быть может торжество пройдет в Таиланде, где у Ковалевского есть дом и бизнес.
Сегодня женщина вместе со своим женихом Александром Ковалевским подали заявление в ЗАГС.
Именно благодаря ее пребыванию на телестройке, возлюбленные встретили и полюбили друг друга. Где состоится торжественное бракосочетание, Марина и Александр до сих пор не решили.
Вероятно, свадьба пройдет в Воронеже, где на данный момент и проживают будущие молодожены, а быть может торжество пройдет в Таиланде, где у Ковалевского есть дом и бизнес.