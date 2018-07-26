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В древнеиндийском храме нашли изображение современного велосипеда

Уникальную находку сделал некий индиец по имени Правин Мохан, который нашел вырезанное в камне изображение современного велосипеда на стене древнего храма возрастом около 2 тысяч лет.

В древнеиндийском храме нашли изображение современного велосипеда

Любители исторических загадок воспряли духом и заявили, что этот велосипед - прямое доказательство продвинутых древних технологий. А сторонники теории всеобщего заговора снова заговорили о том, что наука намеренно искажает прошлое, утаивая и замалчивая подобные артефакты.

Сенсационное открытие было сделано в храме Панчаварнасвами. В одном из плохо освещенных углов на поверхности стены был обнаружен скульптурный рельеф, изображающий мужчину в традиционном индийском одеянии. Этот человек восседал на двухколесном агрегате, держась двумя руками за руль.

В древнеиндийском храме нашли изображение современного велосипеда

В «коне» древнего наездника зритель легко узнает обычный велосипед, который согласно современной истории был создан только в 1817 году в Германии. Как могли индийцы пользоваться этим изобретением еще во времена Христа, стало огромной загадкой для многих.

Правин Мохан поспешил снять на видео свою находку и выложить небольшой ролик в Сеть. В кадрах видео он поражается, что велосипед из древнеиндийского храма явно оснащен цепной передачей, которую придумали только в 1885 году.

Интернет-пользователи принялись горячо спорить о том, могли ли древние жители Индии предугадать это популярное изобретение или создать его самостоятельно. И как получается, что человеческие изобретения забываются, но потом повторяются спустя много веков.

 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:15
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