Филиппинцы были шокированы внешним видом огромного морского монстра на пляже
В сетях появилось видео, опубликованное свидетелями события с острова Миндоро. Филиппинцы были шокированы внешним видом огромного морского монстра на пляже, неизвестного науке.
Ученые не желают признавать реальное существование глобстеров, которых иногда выносит волнами на берег водоемов или морей. Они не похожи на привычных обитателей глубин, а исследователи считают таких существ выходцами из параллельных миров.
В сюжете люди рассматривают тушу чудовища ночью, стараясь выяснить, что это за диковинка. Они сразу опровергли мнение о китах, потому что особь не похожа на привычных обитателей этого места, но после такого зрелища многие лица прогнозируют большие несчастья, которые обрушатся на страну. Население пока находится в панике, а ученые предпочитают хранить молчание, не комментируя события.