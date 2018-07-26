Иосиф Пригожин продемонстрировал на видео танцующего лезгинку Григория Лепса

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Июл 2018 в 6:34 PDT

Свою пластику Лепс показал на фестивале «Жара», который проходил в Баку. В описании поста Пригожин заявил - «танцуют все». В ролике изображены многие российские артисты. Все очевидцы выступления танцоров в национальной одежде стоя по кругу аплодировали. После в центр вышел Григорий Лепс в красной футболке и показал свои хореографические способности. С певцом «зажигать» начала и ведущая Яна Кошкина.Поддерживал исполнителя песен не только Пригожин вместе с женой Валерией, но и певец Эмин. В комментариях фанаты положительно отнеслись к исполнению лезгинки артиста. Одни поклонники похвалили Григория за танцы, однако другие посоветовали знаменитости немного сбросить в весе. За шесть часов ролик просмотрели более одного миллиона пользователей Сети.