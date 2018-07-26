Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки «Локомотива»
Футбольный клуб «Локомотив» проводит рекламную акцию с целью оптимизации продаж абонементов на будущий сезон.
В рамках промо-акции каждый владелец абонемента может рассчитывать на то, что ему позвонит один из игроков команды-чемпиона.
Первым видеопоклоннице ФК позвонил популярный экс-супруг Ольги Бузововй Дмитрий Тарасов, который поздравил девушку с приобретением абонемента на все игры «Локомотива».
Дмитрий поинтересовался, давно ли девушка болеет за команду и кто из его коллег является кумиром фанатки.
В ответ Людмила призналась, что рада возвращению Тарасова в команду «Локо», а также отметила, что за год она проделала большую работу.
Спортсмен был приятно удивлен таким признанием, которое, по его словам, вогнало его в краску.
«Такие приятные вещи сказала, что очень приятно стало мне. Я даже покраснел», - кокетливо заметил полузащитник.
На радостях Дмитрий Тарасов пообещал девушке встречу. Если она придет на первую домашнюю игру «Локомотива».
В рамках промо-акции каждый владелец абонемента может рассчитывать на то, что ему позвонит один из игроков команды-чемпиона.
Первым видеопоклоннице ФК позвонил популярный экс-супруг Ольги Бузововй Дмитрий Тарасов, который поздравил девушку с приобретением абонемента на все игры «Локомотива».
Дмитрий поинтересовался, давно ли девушка болеет за команду и кто из его коллег является кумиром фанатки.
В ответ Людмила призналась, что рада возвращению Тарасова в команду «Локо», а также отметила, что за год она проделала большую работу.
Спортсмен был приятно удивлен таким признанием, которое, по его словам, вогнало его в краску.
«Такие приятные вещи сказала, что очень приятно стало мне. Я даже покраснел», - кокетливо заметил полузащитник.
На радостях Дмитрий Тарасов пообещал девушке встречу. Если она придет на первую домашнюю игру «Локомотива».