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Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки «Локомотива»

Футбольный клуб «Локомотив» проводит рекламную акцию с целью оптимизации продаж абонементов на будущий сезон.

В рамках промо-акции каждый владелец абонемента может рассчитывать на то, что ему позвонит один из игроков команды-чемпиона.

Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки «Локомотива»

Первым видеопоклоннице ФК позвонил популярный экс-супруг Ольги Бузововй Дмитрий Тарасов, который поздравил девушку с приобретением абонемента на все игры «Локомотива».

Дмитрий поинтересовался, давно ли девушка болеет за команду и кто из его коллег является кумиром фанатки.

В ответ Людмила призналась, что рада возвращению Тарасова в команду «Локо», а также отметила, что за год она проделала большую работу.

Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки «Локомотива»

Спортсмен был приятно удивлен таким признанием, которое, по его словам, вогнало его в краску.

«Такие приятные вещи сказала, что очень приятно стало мне. Я даже покраснел», - кокетливо заметил полузащитник.

На радостях Дмитрий Тарасов пообещал девушке встречу. Если она придет на первую домашнюю игру «Локомотива».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:46
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