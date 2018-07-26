Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки «Локомотива»

В рамках промо-акции каждый владелец абонемента может рассчитывать на то, что ему позвонит один из игроков команды-чемпиона.Первым видеопоклоннице ФК позвонил популярный экс-супруг Ольги Бузововй Дмитрий Тарасов, который поздравил девушку с приобретением абонемента на все игры «Локомотива».Дмитрий поинтересовался, давно ли девушка болеет за команду и кто из его коллег является кумиром фанатки.В ответ Людмила призналась, что рада возвращению Тарасова в команду «Локо», а также отметила, что за год она проделала большую работу.Спортсмен был приятно удивлен таким признанием, которое, по его словам, вогнало его в краску., - кокетливо заметил полузащитник.На радостях Дмитрий Тарасов пообещал девушке встречу. Если она придет на первую домашнюю игру «Локомотива».