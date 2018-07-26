В РФ отменят более сотни автомобильных ГОСТов

Росстандарт первого сентября текущего года отменит действие так называемого пакета ГОСТ Р 41.XX «Единообразные предписания». Эти ГОСТы касаются сертификации авто. Регулятор прощается с данными стандартами вследствие их устаревания. Устаревшие автомобильные ГОСТы в РФ отменили вследствие вступления в силу технического регламента «О безопасности колесных авто». В документе имеются прямые ссылки непосредственно на Правила ООН. Представители Росстандарта отмечают, что национальные стандарты предоставляют возможность недобросовестным поставщикам вводить в заблуждение своего потенциального потребителя, осуществляя разнообразные манипуляции.Больше сотни ГОСТов в РФ также отменили, чтобы добиться увеличения эффективности борьбы с имеющимися контрафактными компонентами для авто. Специалисты смогли уже выявить схемы, по каким на основе ОТТС незаконно сертифицируются компоненты.