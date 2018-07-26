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Федор Смолов лишился звания самого сексуального футболиста России

Нападающий ФК «Краснодар и российской сборной по футболу Федор Смолов лишился лидерства в номинации «самый сексуальный игрок России», сообщает «Спорт-Экспресс».

Федор Смолов лишился звания самого сексуального футболиста России

До чемпионата мира 2018 года футболист занимал первую строчку (26 процентов опрошенных), однако после окончания мундиаля его потеснили голкипер Игорь Акинфеев, ставший лидером c 19 процентами опрошенных, и защитник Марио Фернандес (13 процентов). Федор замыкает тройку любимцев россиянок с 12 процентами.

Напоминаем, что на ЧМ-2018 сборная России сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти — 3:4. Федор Смолов не смог реализовать первый одиннадцатиметровый. После матча форвард сообщил, что каждый способен ошибиться.

В составе краснодарского клуба форвард выступает с 2015 года. По версии испанской газеты Marca, по результатам 2017 года он пополнил список 100 лучших футболистов мира.
 
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Общество / Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35
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