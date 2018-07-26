Ученые научили людей управлять тремя руками

Обычно протез необходим пострадавшим, которые по разным причинам утратили одну из своих конечностей. В этом случае инженеры создают устройство с электродным подключением к мышцам носителя, что позволяет управлять искусственной рукой с помощью сигналов из мозга.Для этого к голове также подключаются специальные сенсоры, которые улавливают активность коры мозга. Особенно такие устройства полезны для парализованных пациентов.Но исследователи Кристиан Пеналоза и Сюити Нисио решили пойти дальше и вооружить третьей конечностью людей здоровых. Для этого протез левой руки был подсоединен к креслу и создавал видимость продолжения тела.Этот протез с нейроинтерфейсом был соединен с энцефалографом. А на головах 15 участников эксперимента разметили датчики для считывания мозговых сигналов.В результате нескольких этапов научного тестирования люди научились выполнять одновременно несколько задач.