Ученые научили людей управлять тремя руками

В результате необычного эксперимента с дополнительной конечностью человек оказался способен управлять сразу тремя руками. Об этом сообщает научное издание Science Robotics, ссылаясь на работу Международного исследовательского института телекоммуникации.
Обычно протез необходим пострадавшим, которые по разным причинам утратили одну из своих конечностей. В этом случае инженеры создают устройство с электродным подключением к мышцам носителя, что позволяет управлять искусственной рукой с помощью сигналов из мозга.
Для этого к голове также подключаются специальные сенсоры, которые улавливают активность коры мозга. Особенно такие устройства полезны для парализованных пациентов.
Но исследователи Кристиан Пеналоза и Сюити Нисио решили пойти дальше и вооружить третьей конечностью людей здоровых. Для этого протез левой руки был подсоединен к креслу и создавал видимость продолжения тела.
Этот протез с нейроинтерфейсом был соединен с энцефалографом. А на головах 15 участников эксперимента разметили датчики для считывания мозговых сигналов.
В результате нескольких этапов научного тестирования люди научились выполнять одновременно несколько задач.