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Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в ресторане, собирая объедки

Свой 29-й день рождения экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев отмечал еще 21 июля, но казусы этого мероприятия высмеиваются хейтерами до сих пор.

Так в Сети уже обсудили смачно и торт от супруги Виктории Романец в виде женских ягодиц с интригующей вишенкой, и место проведения – ресторан «Турандот», интерьер которого многим напомнил церковь.

Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в ресторане, собирая объедки

А на днях в откровениях официантов из элитного ресторана прозвучало, что супруги Романец и Гусев собрали со стола остатки еды (читай объедки), после ухода гостей.

Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в ресторане, собирая объедки

Пользователи смеялись, что Антон все же нашел способ сэкономить, так как по его словам, на празднование дня рождения у него ушло сто тысяч рублей.

Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в ресторане, собирая объедки

Даже фанаты Гусева признали, что «они стабильны в своем позорище», а некоторые намекнули, что для Гусева все недорого, так как оплачивает счета его супруга.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:27
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