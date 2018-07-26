Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в ресторане, собирая объедки
Свой 29-й день рождения экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев отмечал еще 21 июля, но казусы этого мероприятия высмеиваются хейтерами до сих пор.
Так в Сети уже обсудили смачно и торт от супруги Виктории Романец в виде женских ягодиц с интригующей вишенкой, и место проведения – ресторан «Турандот», интерьер которого многим напомнил церковь.
А на днях в откровениях официантов из элитного ресторана прозвучало, что супруги Романец и Гусев собрали со стола остатки еды (читай объедки), после ухода гостей.
Пользователи смеялись, что Антон все же нашел способ сэкономить, так как по его словам, на празднование дня рождения у него ушло сто тысяч рублей.
Даже фанаты Гусева признали, что «они стабильны в своем позорище», а некоторые намекнули, что для Гусева все недорого, так как оплачивает счета его супруга.
Так в Сети уже обсудили смачно и торт от супруги Виктории Романец в виде женских ягодиц с интригующей вишенкой, и место проведения – ресторан «Турандот», интерьер которого многим напомнил церковь.
А на днях в откровениях официантов из элитного ресторана прозвучало, что супруги Романец и Гусев собрали со стола остатки еды (читай объедки), после ухода гостей.
Пользователи смеялись, что Антон все же нашел способ сэкономить, так как по его словам, на празднование дня рождения у него ушло сто тысяч рублей.
Даже фанаты Гусева признали, что «они стабильны в своем позорище», а некоторые намекнули, что для Гусева все недорого, так как оплачивает счета его супруга.