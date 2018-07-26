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Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из досок и бутылок

Турист на плоту, который был построен из бутылок, а также досок, попытался с территории Украины попасть в Крым. Путешественники были задержаны пограничниками.

Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из досок и бутылок


Представители регионального управления Федеральной Службы Безопасности пояснили журналистам, что задержанный турист плыл на плоту, сделанном из досок и бутылок. Он в итоге оказался именно гражданином РФ. Мужчина пояснил странное свое путешествие в Крым интересом к экстремальному туризму. Путешественник планировал завершить свой поход на Эвересте. У него были при себе рюкзак с провизией, а также вещами, банковские пластиковые карты, телефоны, видеокамера. Туриста оштрафовали.

В ходе проверки было выяснено, что путешественник-экстремал раньше имел украинское гражданство. Статус гражданина России он получил на территории Восточной Сибири благодаря участию в государственной программе, подразумевающей содействие добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:24
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