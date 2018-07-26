«Настоящее дно»: участник «Дом-2» пришел на Лобное «в стельку» пьяным
Накануне, в Instagram появился анонс очередного эфира «Дом-2», который пользователи назвали настоящим дном.
Судя по рекламному ролику, участник реалити-шоу Валерий Сумароков явился на Лобное абсолютно пьяным.
Еле ворочая языком, молодой человек пытался объяснить Юлии Ефременковой, что его раздражает в партнерше Нонне Щукиной.
Конечно, зрителям известно, что отношения Нонны и Валерия оставляют желать лучшего, но появление перед многочисленной публикой, будучи пьяным в стельку считается недопустимым.
Нужно отметить, что поведение Сумарокова до сих пор ни у кого не вызвало порицания и остается безнаказанным. Этот факт чрезвычайно возмущает телезрителей, которые назвали Валеру настоящим дном.
«Валера похож уже на пропитого, спивающегося человека», - написали пользователи, посоветовав парню бежать от «курицы» Щукиной.
Судя по рекламному ролику, участник реалити-шоу Валерий Сумароков явился на Лобное абсолютно пьяным.
Еле ворочая языком, молодой человек пытался объяснить Юлии Ефременковой, что его раздражает в партнерше Нонне Щукиной.
Конечно, зрителям известно, что отношения Нонны и Валерия оставляют желать лучшего, но появление перед многочисленной публикой, будучи пьяным в стельку считается недопустимым.
Нужно отметить, что поведение Сумарокова до сих пор ни у кого не вызвало порицания и остается безнаказанным. Этот факт чрезвычайно возмущает телезрителей, которые назвали Валеру настоящим дном.
«Валера похож уже на пропитого, спивающегося человека», - написали пользователи, посоветовав парню бежать от «курицы» Щукиной.