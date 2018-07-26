Виктория Лопырева в купальнике загорает на яхте в Рио-де-Жанейро

Лопырева сейчас отдыхает в Рио, однако не забывает радовать фанатов "горячими" публикациями. На последнем фото невеста Николая Баскова изображена на роскошной яхте. Для отдыха знаменитость выбрала закрытый купальник черного цвета с притягивающей внимание надписью. Модель под снимком написала загадочный комментарий, что ей нравится ее тело, когда оно находится рядом с его телом.За одиннадцать часов пост сумел собрать больше 58 тысяч лайков и свыше 380 комментариев. Подписчики восхищаются длинными ногами и идеальной фигурой Лопыревой, при этом традиционно интересовались отношениями с Николаем Басковым. Преданные поклонники также не забыли поздравить Викторию с днем рождения.