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Виктория Лопырева в купальнике загорает на яхте в Рио-де-Жанейро

Виктория Лопырева в купальном костюме, на котором изображена надпись "Девушка - это оружие", продемонстрировала поклонникам, как загорает в Рио-де-Жанейро на яхте. Соответствующий пост известная модель обнародовала в своем аккаунте Instagram.

Виктория Лопырева в купальнике загорает на яхте в Рио-де-Жанейро


Лопырева сейчас отдыхает в Рио, однако не забывает радовать фанатов "горячими" публикациями. На последнем фото невеста Николая Баскова изображена на роскошной яхте. Для отдыха знаменитость выбрала закрытый купальник черного цвета с притягивающей внимание надписью. Модель под снимком написала загадочный комментарий, что ей нравится ее тело, когда оно находится рядом с его телом.

Виктория Лопырева в купальнике загорает на яхте в Рио-де-Жанейро


За одиннадцать часов пост сумел собрать больше 58 тысяч лайков и свыше 380 комментариев. Подписчики восхищаются длинными ногами и идеальной фигурой Лопыревой, при этом традиционно интересовались отношениями с Николаем Басковым. Преданные поклонники также не забыли поздравить Викторию с днем рождения.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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