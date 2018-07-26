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Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер

Многие девушки во всем мире хотят иметь такие худые и длинные ноги, как у Кендалл Дженнер. Американское издание Vogue сообщило ряд фактов, как визуально можно сделать ноги длиннее и стройнее.

Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер


В новом выпуске Vogue упомянуто ряд секретов, которые стоит учесть при составлении образа, чтобы казаться стройнее и выше. Дженнер предпочитает кроссовки туфли на каблуках. Девушка надевает не облегающие белые шорты, белые кроссовки и белые носки. Белый цвет хорошо выделяет ноги, при этом делает их визуально стройнее и длиннее. Из-за того, что ноги девушки не облегают шорты, кажется, что они более стройные. По мнению экспертов, у девушек, которых короткие ноги должны иметь в своем гардеробе такие вещи.

Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер


Все чаще многие звезды появляются на людях в кроссовках, с этого можно сделать вывод, что они отдают предпочтение более легкой и удобной одежде. Успех на продаже кроссовок только на территории США вырос на 37 процентов, при этом на туфли с каблуком упал на 11 процентов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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