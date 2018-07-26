Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову за ее неистовую любовь к сцене

«Она полетит еще выше», - с уверенностью заявил поп-король, отметив, что знает это по себе.

По его словам, он бесконечно уважает девушку за то, что она испытывает огромную любовь к сцене, и считает, что именно это является залогом успеха.Филипп признался, что много лет назад его самого не приняли ГИТИС, зато поступил в Гнесинку. Он хорошо понимал, что вместе с ним на факультет поступили абитуриенты, которые гораздо талантливее и успешнее его, а потому не надеялся на высокие баллы.По словам Киркорова, учащимся с ним артистам талант был подарен при рождении, но во время 4 лет обучения многие из них умудрились растерять его – кто увлекся алкоголем, кто «сгинул» по другой причине.Сам певец среди остальных студентов был «серой мышкой». Сокурсники задавались вопросом, как ему вообще удалось поступить, к тому же с наличием лишнего веса. Однако по итогу, Филипп стал превосходным артистом и любимцем многомиллионной публики, живущей не только в России и странах СНГ, но и по всему миру.