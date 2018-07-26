АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову за ее неистовую любовь к сцене

Популярный певец российской эстрады Филипп Киркоров в одном из своих последних интервью заявил, что любит поющую телеведущую Ольгу Бузову за ее неистовость.

По его словам, он бесконечно уважает девушку за то, что она испытывает огромную любовь к сцене, и считает, что именно это является залогом успеха.

Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову за ее неистовую любовь к сцене

«Она полетит еще выше», - с уверенностью заявил поп-король, отметив, что знает это по себе.

Филипп признался, что много лет назад его самого не приняли ГИТИС, зато поступил в Гнесинку. Он хорошо понимал, что вместе с ним на факультет поступили абитуриенты, которые гораздо талантливее и успешнее его, а потому не надеялся на высокие баллы.

По словам Киркорова, учащимся с ним артистам талант был подарен при рождении, но во время 4 лет обучения многие из них умудрились растерять его – кто увлекся алкоголем, кто «сгинул» по другой причине.

Сам певец среди остальных студентов был «серой мышкой». Сокурсники задавались вопросом, как ему вообще удалось поступить, к тому же с наличием лишнего веса. Однако по итогу, Филипп стал превосходным артистом и любимцем многомиллионной публики, живущей не только в России и странах СНГ, но и по всему миру.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:19
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки
Крымские АЗС поплатились за завышение расценок на
Федор Смолов лишился звания самого сексуального
Разработчики запустили тестирование бета-версии
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в
Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту
Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову
Новый алгоритм отличит вежливую беседу от диалога
Маленькая Василиса Рапунцель страдает от ужасных
«Настоящее дно»: участник «Дом-2» пришел на
PlayStation Store запустил летнюю распродажу игр
Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать
Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на
Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина
Дарью Пынзарь на морском курорте хейтеры
Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с
Маргарита Овсянникова возмущенна поведение
«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает
LG V20 начал получать обновление операционной
В России стартовали продажи маршрутизатора
Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3
Ученые составили радиационную карту спутника
«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о
«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими
Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в
Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу
Лунный камень считается посланником иных миров и
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
Просмотреть все новости