В ансамбле Александрова опровергли участие в фестивале «Нашествие»

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что «александровцы» заменят артистов, отказавшихся выступать на фестивале.В нынешнем году «Нашествие» пройдет в период с 3 по 5 августа в Тверской области. От участия в фестивале уже отказались такие группы, как «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли». Аналогичное решение приняли музыканты из групп Distemper и «Йорш», а также певица Монетока.Своим отказом артисты протестуют против пропаганды милитаризма, в которой они обвинили Минобороны за размещение на площадке фестиваля экспозиций патриотического характера, включая военную технику и пункт приема заявлений на контрактную службу.