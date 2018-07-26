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В ансамбле Александрова опровергли участие в фестивале «Нашествие»

Поступило официальное опровержение участия ансамбля имени Александрова в рок-фестивале «Нашествие». Как заявил руководитель знаменитого музыкального коллектива Геннадий Саченюк, выступление на данном мероприятии не запланировано.

В ансамбле Александрова опровергли участие в фестивале «Нашествие»

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что «александровцы» заменят артистов, отказавшихся выступать на фестивале.

В нынешнем году «Нашествие» пройдет в период с 3 по 5 августа в Тверской области. От участия в фестивале уже отказались такие группы, как «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли». Аналогичное решение приняли музыканты из групп Distemper и «Йорш», а также певица Монетока.

Своим отказом артисты протестуют против пропаганды милитаризма, в которой они обвинили Минобороны за размещение на площадке фестиваля экспозиций патриотического характера, включая военную технику и пункт приема заявлений на контрактную службу.
 
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Культура / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:30
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