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В Забайкалье девять голодающих шахтеров попали в больницу

В Забайкалье попали на больничную койку девять шахтеров, которые ранее объявили голодовку, требуя вернуть долги по зарплате. В региональном Минздраве констатировали жалобы на слабость и головокружение вследствие высокого давления.

В Забайкалье девять голодающих шахтеров попали в больницу

Акция протеста была инициирована сотрудниками Дарасунского рудника, которым не выплатили зарплату за май и июнь в размере 35 миллионов рублей. Отказались принимать пищу в общей сложности 92 человека.

Местные медики осматривают голодающих дважды в сутки. Накануне было принято решение о госпитализации девяти человек, тогда как остальные продолжают протестовать.

По информации горного мастера Андрея Михеичева, глава Дарасунского рудника Евгений Рогалев отправился в Читу, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию с полномочным представителем президента РФ Сергеем Меняйло и главой Забайкалья Натальей Ждановой.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:15
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