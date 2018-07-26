В Забайкалье девять голодающих шахтеров попали в больницу

Акция протеста была инициирована сотрудниками Дарасунского рудника, которым не выплатили зарплату за май и июнь в размере 35 миллионов рублей. Отказались принимать пищу в общей сложности 92 человека.Местные медики осматривают голодающих дважды в сутки. Накануне было принято решение о госпитализации девяти человек, тогда как остальные продолжают протестовать.По информации горного мастера Андрея Михеичева, глава Дарасунского рудника Евгений Рогалев отправился в Читу, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию с полномочным представителем президента РФ Сергеем Меняйло и главой Забайкалья Натальей Ждановой.