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В Хакасии нашли живыми 3 туристов, пропавших после трагедии на катамаране

Подтвердились личности 3 туристов из группы, которая перевернулась в Хакасии на реке Она на катамаране.

В Хакасии нашли живыми 3 туристов, пропавших после трагедии на катамаране


Представители регионального управления управлении МЧС отмечают, что двое детей, а также мужчина, которые выжили при крушении плавательного средства, смоги самостоятельно добраться к людям. В свою очередь они сами смогли выйти к автомобильной трассе Абаза - Ак-Довурак непосредственно на базу дорожно-строительного Абазинского управления. Сведения про обнаружение данных трех человек появились раньше. Однако было неясно, являлись ли эти люди туристами катамарана, который потерпел крушение. Теперь получено подтверждение про участие мужчины и двух детей в плавании по реке Она. Состояние их оценили как удовлетворительное.

Инцидент с катамараном на территории Хакасии в Таштыпском районе произошёл 23 июля. При крушении плавательного средства, где было четверо взрослых, а также двое детей, утонул один участник путешествия. При этом одному удалось спастись. Четверых считали пропавшими без вести.
 
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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