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Дарью Пынзарь на морском курорте хейтеры раскритиковали за безделье

Более полугода назад популярная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь переехала вместе со своими детьми в турецкую Аланию, оставив мужа Сергея на хозяйстве в Москве. С тех пор на странице девушки в социальной сети Instagram, с завидной регулярностью появляются красочные фотографии на фоне моря и достопримечательностей курортного городка.

Так, несколько дней назад Даша в очередной раз поделилась с подписчиками снимком, на котором она в белом купальнике, опираясь на камень, расположенный на берегу моря.

Дарью Пынзарь на морском курорте хейтеры раскритиковали за безделье

«Иногда мне пишут «Даша, тебе не надоело море?» я сразу скажу НЕТ и я даже не понимаю как оно может надоесть? Я всю зиму собираюсь купаться и плескаться) Вообще не понимаю, как может это надоесть) вот пробки и очереди надоели, а море нет)», - написала теледива, чем вызвала гнев и зависть у многих своих подписчиков.

По их мнению, Пынзарь самая обычная бездельница, которой повезло в жизни больше, чем им. Они уверены, что своими словами Даша посмеялась над обычными трудягами, вынужденными изнывать от жары в офисах, стоять в пробках и очередях, в надежде, что следующий день будет не таким плохим.

Однако поклонники не согласны с тем, что их любимица лентяйка. В комментариях под публикацией они заявили, что Пынзарь заслужила на дорогой отдых своим трудом и смекалкой, а потому всем недовольным необходимо ее не критиковать, а брать пример.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:22
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