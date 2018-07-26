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В больнице Цюриха скончался экс-глава FCA Серджио Маркионне

Серджио Маркионне, являющийся экс-руководителем Fiat Chrysler Automobiles, умер 25 июля в больнице Цюриха в возрасте шестидесяти шести лет. Информация предоставлена обозревателями специализированных порталов.

В больнице Цюриха скончался экс-глава FCA Серджио Маркионне


В итальянской прессе 23 июля обнародована была информация, что состояние бывшего менеджера FCA было тяжелое, однако стабильное. Вследствие чего ухудшилось здоровье Серджио Маркионне пока неизвестно. Бывшему менеджеру FCA в июне текущего года сделали в больнице Цюриха операцию на плече. Ранее сообщалось, что на место Маркионне будет назначен Майк Мэнли. Данное решение руководства FCA обуславливается ухудшением здоровья Маркионне.

Серджио Маркионне в Fiat пришел в 2004 году, а также осуществил интернационализацию компании, при этом объединив его с Chrysler. Fiat в 2006 году могли признать банкротом. Прибыль альянса в настоящее время составляет 3,5 млн долларов. Он считается ведущим автопроизводителем. Маркионне также руководил Ferrari, которая подконтрольна FCA, а также подразделением CNH Industrial, которое специализируется на выпуске индустриальных авто.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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