«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»
Бывшая участница телестройки Светлана Юрченко теперь решила поучаствовать в съемках реалити-шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту», но в результате осталась со сломанным носом и кровоподтеками по всему телу.
Коллега Светланы по шоу Олеся Малибу рассказала об этом инциденте в другом ключе.
Девушка объяснила, что Юрченко сама провоцировала девушек на драку, а теперь обвиняет редакторов шоу в травле, так как хочет получить денег.
Олеся Малибу заявила, что пострадавшая находилась под действием алкоголя, а после избиения не потеряла сознания, а продолжила употреблять спиртное.
Напомним, что накануне Севтлана Юрченко сообщила об избиении во время съемок шоу «Хачу невесту», в результате которого около недели провалялась на больничной койке с диагноз ЧМТ, сломанным носом и многочисленными синяками.