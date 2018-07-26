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«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»

Бывшая участница телестройки Светлана Юрченко теперь решила поучаствовать в съемках реалити-шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту», но в результате осталась со сломанным носом и кровоподтеками по всему телу.

Коллега Светланы по шоу Олеся Малибу рассказала об этом инциденте в другом ключе.

«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»

Девушка объяснила, что Юрченко сама провоцировала девушек на драку, а теперь обвиняет редакторов шоу в травле, так как хочет получить денег.

«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»

Олеся Малибу заявила, что пострадавшая находилась под действием алкоголя, а после избиения не потеряла сознания, а продолжила употреблять спиртное.

«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»

Напомним, что накануне Севтлана Юрченко сообщила об избиении во время съемок шоу «Хачу невесту», в результате которого около недели провалялась на больничной койке с диагноз ЧМТ, сломанным носом и многочисленными синяками.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20
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