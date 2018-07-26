«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает жалости к избитой экс-участнице «Дом-2»

Коллега Светланы по шоу Олеся Малибу рассказала об этом инциденте в другом ключе.Девушка объяснила, что Юрченко сама провоцировала девушек на драку, а теперь обвиняет редакторов шоу в травле, так как хочет получить денег.Олеся Малибу заявила, что пострадавшая находилась под действием алкоголя, а после избиения не потеряла сознания, а продолжила употреблять спиртное.Напомним, что накануне Севтлана Юрченко сообщила об избиении во время съемок шоу «Хачу невесту», в результате которого около недели провалялась на больничной койке с диагноз ЧМТ, сломанным носом и многочисленными синяками.