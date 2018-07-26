Роспотребнадзор дал рекомендации по способам защиты от аномальной жары

Как подчеркнули в ведомстве, отрицательно влияет на здоровье ситуация, когда повышение температуры превышает нормы. От жары страдают как дети, так и пожилые люди. Наблюдается обострение хронических болезней, а так же общее ухудшение здоровья. При наступлении аномальной жары, Роспотребнадзор рекомендует не слишком долго находиться на улице, а так же максимально снизить физические нагрузки.Так же, лучше ограничить пребывание в личном и общественном транспорте, особо отмечается в сообщении. Способ защиты от лучей солнца – яркая одежда из легких натуральных тканей. Так же в рекомендациях отмечается, выходя на улицу, настоятельно рекомендуется иметь при себе головные уборы и солнцезащитные очки. Вариантом спасения от жары можно рассмотреть использование специального зонтика. Как заявили в Роспотребнадзоре, что в условиях особой жаркой погоды человеку необходимо употреблять меньше калорийной пищи.Отказаться следует от жирных продуктов, вместо мяса лучше употреблять рыбу. Основные помощники при жаре - фрукты, овощи и вода, не менее 1,5 л в сутки. В случае посещения заведений, где проходит массовое скопление людей, необходимо выбирать ту категорию объектов, которые оборудованы кондиционированием воздуха.