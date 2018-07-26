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Роспотребнадзор дал рекомендации по способам защиты от аномальной жары

Специалисты ведомства определили ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы защитить организм от высокой температуры окружающего воздуха. Официальный сайт Роспотребнадзора опубликовал список рекомендаций.

Как подчеркнули в ведомстве, отрицательно влияет на здоровье ситуация, когда повышение температуры превышает нормы. От жары страдают как дети, так и пожилые люди. Наблюдается обострение хронических болезней, а так же общее ухудшение здоровья. При наступлении аномальной жары, Роспотребнадзор рекомендует не слишком долго находиться на улице, а так же максимально снизить физические нагрузки.

Роспотребнадзор дал рекомендации по способам защиты от аномальной жары


Так же, лучше ограничить пребывание в личном и общественном транспорте, особо отмечается в сообщении. Способ защиты от лучей солнца – яркая одежда из легких натуральных тканей. Так же в рекомендациях отмечается, выходя на улицу, настоятельно рекомендуется иметь при себе головные уборы и солнцезащитные очки. Вариантом спасения от жары можно рассмотреть использование специального зонтика. Как заявили в Роспотребнадзоре, что в условиях особой жаркой погоды человеку необходимо употреблять меньше калорийной пищи.

Отказаться следует от жирных продуктов, вместо мяса лучше употреблять рыбу. Основные помощники при жаре - фрукты, овощи и вода, не менее 1,5 л в сутки. В случае посещения заведений, где проходит массовое скопление людей, необходимо выбирать ту категорию объектов, которые оборудованы кондиционированием воздуха.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
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