Маргарита Овсянникова возмущенна поведение новенькой участницы «Дома-2»

« «- Я возмущена!» Пришла новенькая девочка Марго и заявила, что у нас на проекте эскортницы, девушки легкого поведения, а это Шева, Кочервей, я и якобы нас надо выгонять. Меня возмутило, а зачем кого-то выгонять? Кочервей и Шева не эскортницы и нет никаких подтверждений. Зачем клеветать на людей? Голосовала против нее только, потому что у нее имя такое же как у меня. А так, девочка хорошая и если она не будет пытаться ярчить за счет этой темы, за счет нас с девочками, а просто будет строить отношения, то в принципе я не против, чтобы она осталась на проекте. Думаю, что мы с ней все выясняли», - написала Овсянникова.

Ни для кого из верных фанатов прославленной телестройки не является секретом то, что новенькая участница Марго прямо-таки с первых же минут своего нахождения в Периметре привлекла к своей личности внимание. И вот несколько дней назад на довольно милую девушку начались весьма серьезные нападки не только со стороны других участников «Дома-2», но и даже со стороны телеведущих проекта.Дело в том, что Марго в открытую принялась заявлять, что давно уже заметила, а теперь, придя на «Дом-2», еще в этом и убедилась лично, что концепция реалити-шоу поменялась. Девушку возмутило, почему руководство и телеведущие шоу до сих пор так и не предупредили своих зрителей о том, что теперь в Периметре важно не построить любовь, а поднять рейтинги проекта любимы путями.По словам новенькой Марго, на данный момент «Дом-2» превратился в приют, где собираются молодые люди и не очень, с целью покончить со своей прошлой жизнью и стать знаменитой и узнаваемой личностью, но никак не для поиска второй половинки.Девушка заявила, что ее шокировало то, что на проекте очень много девушек, которые не только ранее продавали себя и свое тело за деньги, но и на данный момент, перед огромнейшим количеством камер, как перчатки меняют своих половых партнеров.В результате новенькая участница «Дома-2» поставила телеведущим и администрации проекта условие – либо они отправляют за ворота всех девушек легкого поведения, либо же она сама уходит из проекта. Что решили ведущие телешоу и руководство, пока неизвестно. Все решится в эту субботу.Как бы то ни было, но о сложившейся ситуации уже принялись высказывать свое мнение некоторые коллеги Марго по телестройке. К примеру, несколько часов назад Маргарита Овсянникова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором заявила, что не держит зла на новенькую Марго.