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Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с её Mercedes

Мы уже сообщали, что известная ведущая и певица Ольга Бузова попала в дорожно-транспортное происшествие.

Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с её Mercedes

В ее иномарку Mercedes врезалась грузовая машина.

Пиар-агент позже заявил, что со знаменитостью всё в порядке. Он сказал, что девушка не получила никаких травм, правда, немного перепугалась.

Эта информация разочаровала недоброжелателей ведущей «Дома-2». Не совсем адекватные хейтеры звезды после ДТП расстроились из-за его результата.

Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с её Mercedes

Оказалось, что ненавистники Бузовой ожидали того, что звезда получит какие-то травмы, а совсем отмороженные даже хотели смерти Ольги. Подобная реакция демонстрирует, как сильно многие ненавидят ведущую «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21
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