Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с её Mercedes

В ее иномарку Mercedes врезалась грузовая машина.Пиар-агент позже заявил, что со знаменитостью всё в порядке. Он сказал, что девушка не получила никаких травм, правда, немного перепугалась.Эта информация разочаровала недоброжелателей ведущей «Дома-2». Не совсем адекватные хейтеры звезды после ДТП расстроились из-за его результата.Оказалось, что ненавистники Бузовой ожидали того, что звезда получит какие-то травмы, а совсем отмороженные даже хотели смерти Ольги. Подобная реакция демонстрирует, как сильно многие ненавидят ведущую «Дома-2».