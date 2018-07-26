Появились подробности про новый кроссовер от Datsun

В Индонезии раньше начались реализации кроссовера Datsun Cross, имеющего 200-миллиметровый дорожный просвет. Теперь стало известно, что на индийском авторынке появится паркетник от известного японского бренда, однако речь идет не в отношении версии Cross, а касательно прочего транспортного средства. Согласно ожиданиям, индийский кроссовер от Datsun будет спроектирован на шасси CMF-A современного альянса Renault-Nissan. Паркетник в длину имеет не более 4000 мм. Поэтому он попадает под льготы, которые действуют на территории Индии. Согласно предположениям моторный отсек индийского современного кроссовера Datsun Cross будет включать бензиновую турбированную «тройку» 1.0. Данный силовой агрегат, однако без турбины, применяется на прочих моделях японского бренда, генерируя 68 л.с. Мотор работает вместе с 5-МКПП либо РКПП.В настоящее время отсутствуют данные касательно сроков появления в Индии новой версии кроссовера Datsun. Дебют авто должен состояться в конце текущего либо в начале будущего года.