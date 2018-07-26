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«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о «негламурной» стороне своей жизни

Известнейшая модель Ирина Шейк рассказала журналистам, что считает себя очень простым человеком.

Ни для кого не является секретом, что Ирина Шейк довольно тщательно скрывает свою личную жизнь. Вероятней всего, что именно поэтому знаменитость настолько редко общается со СМИ. Каждое интервью своей любимицы преданные поклонники супермодели с нетерпением ждут и воспринимают, как что-то особенное.

«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о «негламурной» стороне своей жизни

И вот несколько дней назад Ирина Шейк все-таки решила пообщаться с прессой Британии. В интервью звезда рассказала, как живет, когда ее график не загружен модными показами и съемками.

«У меня совершенно негламурная жизнь. Я, правда, очень простой человек, у меня нет каких-либо звездных замашек. Я не ношу целыми днями каблуки и даже не крашусь. В свои выходные я просто смотрю телевизор, иду в кино, встречаюсь с друзьями, одинаково люблю поужинать в суши-ресторане и в своей кровати за просмотром русского телеканала. Смело могу сказать, что я домосед по натуре», - рассказала Ирина Шейк.

По словам Ирины, самым любимым ее местом в доме является ванная комната. Шейк обожает принимать ванную, поэтому принимает ее каждый день по три раза. Так как супермодель родилась в России, во время принятия ванны, по рассказам звезды, она зажигает много свеч, наполняет ванну пенной, ставит возле себя фрукты и включает русское телевидение.

«..Для меня нет ничего хуже маленькой неудобной ванны. Это не для меня!», - заявляет Ирина Шейк.

Когда знаменитость выходит из дома, ей нравится проводить время в хороших ресторанах. Как удалось выяснить, Ирина не очень заморачивается, по сравнению с другими моделями, на диетах и спортивных нагрузках.
«Я люблю поесть. Мне нравится заказывать еду на дом или готовить самой какие-нибудь русские блюда. Я не придерживаюсь диеты. Я из тех, кто любит наслаждаться жизнью. Всякий раз, когда еду в Италию или Испанию, я никогда не отказываю себе в их национальной еде. Нужно просто соблюдать баланс между питанием и тренировками. Я неидеальна. У меня даже целлюлит есть! У меня тоже бывают дни, когда волосы или кожа ужасно выглядят. Я самый обычный человек!», - признается супермодель с русскими корнями.


«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о «негламурной» стороне своей жизни

Напомним, что не так давно Ирина Шейк впервые познала радость материнства. Знаменитость подарила своему возлюбленному Брэдли Куперу дочку.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30
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