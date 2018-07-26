«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России проходят кастинги «Дома-2»
Группа по отбору потенциальных участников реалити-шоу «Дом-2» отправилась по югу России, и несколько часов назад в одной из тематических групп в Instagram появилось забавное видео из Ростова.
В небольшом ролике показан подъезжающий автобус с логотипом телестройки, в сопровождении бегуще-орущей толпы фанатов.
Пользователи почти единодушно признали эту толпу якобы фанатов нанятой публикой, которой заплатили. Фолловеры даже выдвигали версии, по поводу гонорара за это представление – от 100 до 500 рублей.
«Да конечно это постановка, там даже оператор с камерой перед ними бежит снимает. Как автобус остановился все отошли от него тихо и спокойно. Правда не понимаю людей которые за деньги готовы на такую показуху, фу противно смотреть!», - написала одна из жительниц Ростова.
Подписчики однозначно назвали это действие позором, тем более что приехала не сама Ольга Бузова, а всего лишь Илья Яббаров и Роман Гриценко.
«Краснодар - не позорься пожалуйста», «Стыдоба и позор. Те идиоты, которые бежали за автобусом, опозорили свой город», - считают местные жители.
В небольшом ролике показан подъезжающий автобус с логотипом телестройки, в сопровождении бегуще-орущей толпы фанатов.
Пользователи почти единодушно признали эту толпу якобы фанатов нанятой публикой, которой заплатили. Фолловеры даже выдвигали версии, по поводу гонорара за это представление – от 100 до 500 рублей.
«Да конечно это постановка, там даже оператор с камерой перед ними бежит снимает. Как автобус остановился все отошли от него тихо и спокойно. Правда не понимаю людей которые за деньги готовы на такую показуху, фу противно смотреть!», - написала одна из жительниц Ростова.
Подписчики однозначно назвали это действие позором, тем более что приехала не сама Ольга Бузова, а всего лишь Илья Яббаров и Роман Гриценко.
«Краснодар - не позорься пожалуйста», «Стыдоба и позор. Те идиоты, которые бежали за автобусом, опозорили свой город», - считают местные жители.