«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России проходят кастинги «Дома-2»

Публикация от 👻 Официальный домовой 👻 (@kuzkin_durdom2) 25 Июл 2018 в 7:08 PDT

В небольшом ролике показан подъезжающий автобус с логотипом телестройки, в сопровождении бегуще-орущей толпы фанатов.Пользователи почти единодушно признали эту толпу якобы фанатов нанятой публикой, которой заплатили. Фолловеры даже выдвигали версии, по поводу гонорара за это представление – от 100 до 500 рублей., - написала одна из жительниц Ростова.Подписчики однозначно назвали это действие позором, тем более что приехала не сама Ольга Бузова, а всего лишь Илья Яббаров и Роман Гриценко., - считают местные жители.