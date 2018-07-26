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«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России проходят кастинги «Дома-2»

Группа по отбору потенциальных участников реалити-шоу «Дом-2» отправилась по югу России, и несколько часов назад в одной из тематических групп в Instagram появилось забавное видео из Ростова.

В небольшом ролике показан подъезжающий автобус с логотипом телестройки, в сопровождении бегуще-орущей толпы фанатов.

«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России проходят кастинги «Дома-2»

Пользователи почти единодушно признали эту толпу якобы фанатов нанятой публикой, которой заплатили. Фолловеры даже выдвигали версии, по поводу гонорара за это представление – от 100 до 500 рублей.

«Да конечно это постановка, там даже оператор с камерой перед ними бежит снимает. Как автобус остановился все отошли от него тихо и спокойно. Правда не понимаю людей которые за деньги готовы на такую показуху, фу противно смотреть!», - написала одна из жительниц Ростова.

«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России проходят кастинги «Дома-2»

Подписчики однозначно назвали это действие позором, тем более что приехала не сама Ольга Бузова, а всего лишь Илья Яббаров и Роман Гриценко.

«Краснодар - не позорься пожалуйста», «Стыдоба и позор. Те идиоты, которые бежали за автобусом, опозорили свой город», - считают местные жители.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28
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