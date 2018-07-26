К 2050 году люди смогут принять участие в собственных похоронах
Имеется мнение, что люди к 2050 году смогут взять участие в своих собственных похоронах. В свою очередь это является отличной новостью, для людей, желающих узнать, сколько человек придёт с ним проститься.
Удивительное утверждение сделал доктор Иан Пирсон. Он заявил, что люди к 2050 году смогут свои мысли хранить в компьютере. Из этого следует, что фактические тела будут излишними. Таким образом, после смерти человека мозг будет продолжать жить внутри робота.
Наряду с этим имеется проблема хранения человеческих мозгов на компьютерах. Имеются опасения, что компании смогут копировать умы людей, для того, чтобы продолжать продавать их. Человеческий мозг часто используется в виде рабочего ума, который превращает его по существу в раба.