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К 2050 году люди смогут принять участие в собственных похоронах

Имеется мнение, что люди к 2050 году смогут взять участие в своих собственных похоронах. В свою очередь это является отличной новостью, для людей, желающих узнать, сколько человек придёт с ним проститься.

К 2050 году люди смогут принять участие в собственных похоронах


Удивительное утверждение сделал доктор Иан Пирсон. Он заявил, что люди к 2050 году смогут свои мысли хранить в компьютере. Из этого следует, что фактические тела будут излишними. Таким образом, после смерти человека мозг будет продолжать жить внутри робота.

Наряду с этим имеется проблема хранения человеческих мозгов на компьютерах. Имеются опасения, что компании смогут копировать умы людей, для того, чтобы продолжать продавать их. Человеческий мозг часто используется в виде рабочего ума, который превращает его по существу в раба.
 
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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