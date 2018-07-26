Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа обвинил коллег в шарлатанстве

«Вот вам мое профессиональное мнение: не ходите к экстрасенсам! Есть совестливые шарлатаны, которые за свои услуги просят небольшую плату, но есть и откровенные негодяи, которые заставляют продавать машины, квартиры и полностью ломают человеческие жизни», - заявил Мехди Эбрагими Вафа.

«Наведите справки. Разузнайте о нем как можно больше, попытайтесь найти тех, кто к нему уже обращался, расспросите их. Видите ли, дело в том, что услуги настоящего экстрасенса стоят, как правило, дорого. Попадаются настоящие специалисты, но знаю по себе, что экстрасенсорика - труд, который требует сосредоточенности и больших энергетических затрат. Там совсем не до танцев с бубном», - рассказывает Мехди.

Ни для кого не является секретом, что многими любимое телешоу «Битва экстрасенсов» имеет довольно неоднозначную репутацию. Некоторые знаменитости, включая неизменного телеведущего первых нескольких сезонов Михаила Пореченкова, уже не единожды высказывались негативно о проекте.Как бы то ни было, но первые выпуски «Битвы экстрасенсов» все-таки раскрыли всему мире несколько невероятных людей, которых как «самородками» нельзя прозвать. Экстрасенс из Ирана Мехди Эбрагими Вафа является одни из них. Ведь с первых же минут своего появления на съемочной площадке телешоу он просто-таки заставил огромнейшее количество телезрителей поверить в то, что обладает уникальными способностями.На сегодняшний день Мехди, забрав в третьем сезоне «Битвы экстрасенсов» знаменитую синюю руку, до сих пор практикует магию и помогает каждый день нуждающимся. Тем не менее, экстрасенса, как оказалось, шокирует и в некоторой степени даже раздражает то, что из-за популярности телепроекта его участниками очень часто становятся чистой воды шарлатаны.Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» уверяет, что по-настоящему сильных и талантливых ясновидящих, магов и чародеев в мире только единицы. Все же остальные являются шарлатанами, которые пытаются продать свои услуги через Интернет.Также Мехди Эбрагими Вафа подчеркнул, что никто, и он в том числе, не способен творить чудеса и возвращать людей к жизни.