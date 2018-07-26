В Висконсине неизвестное существо напало на авто

Видеоролик, сделанный очевидцем, попал в итоге на видеохостинг YouTube. Из кадров представленного в интернете видео видно, как с правой стороны по автомобильной дороге бежит неизвестное существо. При этом у него в темноте горят глаза. Из-за фонового звука невозможно разобрать слова водителя транспортного средства. Однако из ролика ясно, что водитель испытывает ужас, а также пытается всячески оторваться от преследования. Также в видео попала нарезка с рядом других случаев встречи человека со странными, непонятными для людей существами.На сегодняшний день ученые пока не прокомментировали запись. В свою очередь пользователи видеохостинга также не решились выразить догадки в отношении произошедшего в Соединённых Штатах.