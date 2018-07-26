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Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в компании экс-участницы «Дома-2»

Обожаемый Филиппом Киркоровым дизайнер Пляйн на протяжении уже нескольких дней отдыхает в компании бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Инессы Шевчук.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что еще с детства Инесса мечтала о шикарной и беззаботной взрослой жизни. После того, как Инесса разорвалась в отношениях с внуком экс-губернатора Хабаровского края, девушка решила попытать удачу отыскать свою вторую половинку на популярном телешоу России.

Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в компании экс-участницы «Дома-2»

Отметим, что всего за месяц участия в реалити-шоу Шевчук удалось достичь всего того, о чем она так мечтала. Собственный самолет, шикарные дорогостоящие брендовые наряды, спорткары и миллионы роз – отныне все это про экс-участницу «Дома-2» и обычную девушку из Хабаровска Инессу Шевчук.

На сегодняшний день 24-летнюю красавицу все чаще начали замечать в компании известнейшего дизайнера из Германии – Филиппа Пляйна. Сейчас парочку очень часто можно встретить вместе на различных светских мероприятиях либо же загорающими на шикарной яхте. И так как 40-летний кутюрье до сих пор считался одним из самых завидных холостяков Запада, то сейчас новый роман модельера активно обсуждают даже иностранные СМИ.

Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в компании экс-участницы «Дома-2»

Стоит отметить, что Инесса не может прихвастнуть идеальной прошлой жизнью и хорошей репутацией, несмотря даже на то, что на «Доме-2» Шевчук пробыла всего месяц. Дело в том, что ранее в Сети ходили слухи о том, что за плечами у 24-летней девушки эскортное прошлое. Конечно же, что экс-звезда реалити-шоу до сих пор активно продолжает это отрицать и даже угрожает обидчикам судебными разбирательствами.

По словам Инессы, на шикарную жизнь ей удалось заработать самой. Помимо хорошей зарплаты за те или иные съемки, по рассказам Шевчук, она получало очень часто дорогостоящие подарки от очень влиятельных фанатов. Подметим, что в разное время в возлюбленные к участнице «Дома-2»записывали таких известных личностей, как рэп-музыкант Гуф, бизнесмен Олег Тиньков, а также рэпер T-killah.

Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в компании экс-участницы «Дома-2»

К слову, из-за хороших дружеских отношений Инессы Шевчук и Гуфа, несколько лет назад в семействе музыканта разгорелся нешуточный скандал, в ходе которого супруга рэпера обвинила своего мужа в интиме за деньги с экс-участницей «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:26
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