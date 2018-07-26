Уголовная ответственность будет угрожать желающим уволить работника предпенсионного возраста

Минфином предложено обязывать компании-работодатели преждевременно уведомлять службы занятости про увольнение сотрудников, предусмотренных постановлением. Данные правила распространяются на факты увольнений, которые инициируют руководители или предусмотренные условиями соглашения сторон. Со своей стороны, службами занятости информируются службы Госинспекций по труду, с последующей помощью уволенным гражданам в поиске работы.Как уточнили в Минтруде, инспекции по труду будут вести круглосуточные «горячие линии», обратившись в которые, люди предпенсионного возраста могут подать жалобы, в случае нарушения их прав. Еще нет точной информации, какому возрасту будет соответствовать предпенсионный.В случае неуспешного поиска работы, Министерством предусмотрена выплата повышенного пособия на случай безработицы. Как отметили в ведомстве, полный текст проекта закона будет готов к концу осени.