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Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к пластике груди после вторых родов

Известнейшая актриса фильмов для взрослых Екатерина Самбука продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь.

Ни для кого не является секретом, что верные фанаты кинофильмов для взрослых, а также поклонники пластической хирургии довольно внимательно следят за личной жизнью одной из самых эффектных и ярких киноактрис эротического жанра Екатерины Самбуки.

Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к пластике груди после вторых родов

Оказывается, что звезда не так давно вышла в очередной раз замуж, однако имя возлюбленного знаменитость до сих пор тщательно скрывает от своих фанатов и СМИ. К слову, даже рождение второго ребенка Екатерина не стала афишировать.

Стоит напомнить, что примерно три года назад Екатерина рассталась с теперь уже бывшим супругом порнорежиссером Бобом Джека. Самбука не единожды признавалась поклонникам и журналистам, что экс-возлюбленный неоднократно избивал ее, несмотря даже на то, что у них подрастала маленькая дочка - Звана. В итоге Екатерине попросту пришлось сбегать с дочкой на руках от домашнего тирана.

На сегодняшний день Звана проживает с мамой. С момента же развода Екатерины, до сегодняшнего дня, о личной жизнь порноактрисы ничего не было известно. Как бы то ни было, но на данный момент Самбука утверждает, что именно теперь она по-настоящему счастливая женщина и мать.

Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к пластике груди после вторых родов

«10 месяцев назад я стала матерью вновь, у меня родилась дочь. Имя ее я хочу сохранить в секрете, потому что являюсь публичной личностью, не имею право без согласия дочери, делать из нее знаменитость! Это неправильно. Счастье любит тишину», - рассказала Екатерина Самбука журналистам.

Знаменитость также подметила, что несмотря на довольно строгий график работы, на первом месте у нее всегда были и будут ее наследники.

Тем не менее, СМИ так и не удалось узнать у Екатерины не только имя нового возлюбленного, но и даже то, чем он зарабатывает на жизнь.
Как стало известно, вторые роды очень отразились на фигуре Самбуки, особенно пострадала грудь киноактрисы. Именно поэтому на данный момент звезда готовится к пластической операции.

Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к пластике груди после вторых родов

«Много времени прошло после прошлой операции, после рождения второй дочери, после кормления, я сама приняла решение об изменении размера. А доктор пообещал сделать мне красивую грудь, в чем я и не сомневаюсь. В наше время очень сложно найти хорошего врача, которому ты сможешь доверить не только свою грудь, но и сердце. Я его нашла опытного хирурга, с большим стажем за спиной – это очень важно, чтобы доктор понимал, что он делает и как. Уже сколько лет, он следит за мной, за тем, чтобы моя грудь чувствовала себя хорошо. Ведь любое вмешательство все равно требует контроля! Гравитацию никто не отменял», - объяснила Екатерина Самбука.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40
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