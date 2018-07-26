Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с кумирами молодежи

«Выскажу мнение. Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка -отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки, но голос -омерзительный, вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь!», - в открытую высказалась Земфира.

«Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней «А у тебя СПИД, а значит, мы умрем», высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена песней со словами «Мама, прости, я так хочу бухать». Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают, и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам», - говорит Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июл 2018 в 7:51 PDT

Стоит напомнить, что на прошедшей неделе многими любимая певица Земфира стала зачинщицей довольно громкого скандала. 41-летняя знаменитость в резкой форме высказалась в адрес молодых музыкантов Монеточки и Гречки. По словам звезды, ей не понравились кумиры молодежи не только из-за того, что у них напрочь отсутствует голос, но и из-за их неприятных внешний данных.После заявлений Рамазановой многие разделились на два лагеря. Максим Галкин также не смог остаться в стороне. Артист решил в шутливой форме прокомментировать громкий скандал музыкантов.Нужно подчеркнуть, что сама Гречка дала понять Земфире, что не обиделась на нее и ее критику. Певица даже поблагодарила исполнительницу за ее мнение и заявила, что уважает Рамазанову не только, как артиста, но и как человека.Отметим, что Монеточка и Гречка сначала стали популярными на просторах Сети, а сейчас исполнительниц можно встретить и на российских телеканалах. Не так давно кумиров молодежи даже пригласили в известное и многими любимое телешоу Ивана Урганта - «Вечерний Ургант», где певицы вместе показали всем телезрителям и своим преданным поклонникам, на что они еще способны.