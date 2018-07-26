АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с кумирами молодежи

Известнейший шоумен России Максим Галкин в шутливой форме прокомментировал слова популярной исполнительницы Земфиры, которой, как оказалось, не очень понравилось не только музыкальное творчество Монеточки и Гречки, но и внешние данные девушек.

Стоит напомнить, что на прошедшей неделе многими любимая певица Земфира стала зачинщицей довольно громкого скандала. 41-летняя знаменитость в резкой форме высказалась в адрес молодых музыкантов Монеточки и Гречки. По словам звезды, ей не понравились кумиры молодежи не только из-за того, что у них напрочь отсутствует голос, но и из-за их неприятных внешний данных.

Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с кумирами молодежи

«Выскажу мнение. Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка -отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки, но голос -омерзительный, вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь!», - в открытую высказалась Земфира.

После заявлений Рамазановой многие разделились на два лагеря. Максим Галкин также не смог остаться в стороне. Артист решил в шутливой форме прокомментировать громкий скандал музыкантов.

«Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней «А у тебя СПИД, а значит, мы умрем», высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена песней со словами «Мама, прости, я так хочу бухать». Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают, и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам», - говорит Максим Галкин.


Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с кумирами молодежи

Нужно подчеркнуть, что сама Гречка дала понять Земфире, что не обиделась на нее и ее критику. Певица даже поблагодарила исполнительницу за ее мнение и заявила, что уважает Рамазанову не только, как артиста, но и как человека.

Отметим, что Монеточка и Гречка сначала стали популярными на просторах Сети, а сейчас исполнительниц можно встретить и на российских телеканалах. Не так давно кумиров молодежи даже пригласили в известное и многими любимое телешоу Ивана Урганта - «Вечерний Ургант», где певицы вместе показали всем телезрителям и своим преданным поклонникам, на что они еще способны.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG V20 начал получать обновление операционной
В России стартовали продажи маршрутизатора
Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3
Ученые составили радиационную карту спутника
«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о
«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими
Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в
Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу
Лунный камень считается посланником иных миров и
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
«У нас будет третий сын!»: Экс-звезды «Дома-2»
Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к
Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в
Волочкова в полупрозрачном боди села на
Некоторые виды животных являются долгожителями на
Ученые обнаружили останки самых больших стоп
Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ
Кристина Кузьмина смогла победить рак
Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за
Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»
Деми Ловато после передозировки пришла в сознание
Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов
ESA представило удивительное изображение ударных
Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова,
«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над
NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа
В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9
Просмотреть все новости