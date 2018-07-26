Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

На фотографии отец и сын Лазаревы запечатлены в одинаковых серых футболках и джинсовых куртках, при этом они улыбаются и смотрят друг на друга, трогая носы. Данный снимок восхитил поклонников, которые в комментариях написали, что сын с папой выглядят очень счастливыми, а кадр получился трогательным.Сергей Лазарев перестал скрывать существование своего сына в конце 2016 года. Тогда папарацци запечатлели певца, выходящим из храма с ребёнком на руках, Лазарев не стал скрывать того, что у него есть сын. Позднее он сообщил, что пытался оградить своего сына от пристального внимания общественности. Однако кто мать мальчика, до сих пор остаётся неизвестно.