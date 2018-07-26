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Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram накануне опубликовал фотографию, где артист запечатлён со своим 4-летним сыном Никитой. В описании к данному снимку певец оставил надпись: «Ты в эпицентре жизни моей...».

Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном


На фотографии отец и сын Лазаревы запечатлены в одинаковых серых футболках и джинсовых куртках, при этом они улыбаются и смотрят друг на друга, трогая носы. Данный снимок восхитил поклонников, которые в комментариях написали, что сын с папой выглядят очень счастливыми, а кадр получился трогательным.

Сергей Лазарев перестал скрывать существование своего сына в конце 2016 года. Тогда папарацци запечатлели певца, выходящим из храма с ребёнком на руках, Лазарев не стал скрывать того, что у него есть сын. Позднее он сообщил, что пытался оградить своего сына от пристального внимания общественности. Однако кто мать мальчика, до сих пор остаётся неизвестно.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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