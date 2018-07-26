«У нас будет третий сын!»: Экс-звезды «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы узнали пол будущего малыша

«Ну вот и пришло время поделиться с вами, мои дорогие, самой радостной нашей новостью! У НАС БУДЕТ ТРЕТИЙ СЫН! Мы очень рады! Тигран изначально и хотел сына, а я ( честно признаться) ждала девочку, но все равно мы очень счастливы! Привыкли к мальчикам, у нас будет целая футбольная команда! К тому же теперь не нужно будет срочным образом менять квартиру на 3-ку, как вы все мне писали!..», - написала Юлия Салибекова на днях в личном микроблоге.

Несмотря на то, что молодое семейство довольно давно покинуло прославленную телестройку, Юлии и Тиграну все-таки удалось остаться вместе, в отличии от многих других пар «Дома-2».На сегодняшний день знаменитости популярного во всем мире телепроекта, в чью любовь ранее почти никто не верил, продолжают наслаждаться семейной жизнью в собственной квартире в Москве, ведут собственный бизнес, а также довольно активно странствуют по теплым краям. Также Юлия и Тигран занимаются воспитанием двух прекрасных мальчиков – Эльдара и Ролана.На данный момент уже ни для кого из преданных поклонников семейства Салибековых не является секретом то, что совсем скоро у пары родится еще один ребенок. Конечно же, что первое время и Юлия, и Тигран скрывали пол будущего малыша, поэтому фанатам экс-звезд «Дома-2» оставалось только догадываться, кого же на самом деле носит под сердцем обворожительная брюнетка.И вот, несколько дней назад, Юлия и Тигран решили признаться своим поклонникам во всем и расставить все точки над «ё». Со слов брюнетки становится понятно, что она до последнего надеялась и верила в то, что у нее родится девочка.Оказывается, что будущая мамочка очень страдала от токсикоза, которого у нее не было при первых беременностях. Да и Роланчик с Эльдаром попросила у своих родителей родить им сестренку. Как бы то ни было, но УЗИ показало, что семейство Салибековых ждут появления на свет мальчика, а это значит, что у старших наследников пары родится братик.Нужно сказать, что сразу после УЗИ Тигран и Юлия опубликовали у себя на страничках в социальной сети Инстаграм новые посты, в которых и сообщили своим верным фанатам результаты обследования на УЗИ.