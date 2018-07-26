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Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в использовании "чёрной магии"

Бывшая жена Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева обвинила Аллу Пугачёву в том, что она использовала «чёрную магию». Женщина уверена, что именно при помощи ритуалов Примадонна приворожила музыканта.

Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в использовании "чёрной магии"


В браке Владимира Кузьмина и Татьяны Артемьевой родилось трое детей, в целом их союз считался счастливым. Однако после восьми лет семейной жизни брак распался, многие обвиняют в этом Аллу Пугачёву. Появление Примадонны в жизни музыканта сыграло значимую роль. Бывшая супруга Кузьмина считает, что здесь не обошлось без приворотов, она уверена в том, что Пугачёва прибегала к услугам человека, владеющем «чёрной магией».

Однако утверждениям Татьяны Артемьевой не имеется никаких доказательств. При этом сам Владимир Кузьмин отрицает всяческие разговоры о серьёзных отношениях с Аллой Пугачёвой. Музыкант характеризует связь с Примадонной, в качестве небольшого романа в период совместной творческой деятельности.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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