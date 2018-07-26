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Крымские АЗС поплатились за завышение расценок на бензин

ФАС - Федеральная антимонопольная служба проверила на территории Крыма топливные компании. При этом были выписаны штрафы не на одну сотню миллионов рублей.

Крымские АЗС поплатились за завышение расценок на бензин


Дела касательно взыскания с топливных крымских компаний передали в суд. ФАС возбуждает параллельно новые дела в отношении бензоколонок и компаний, находящихся в ужасном состоянии. Пока неизвестно какие именно компании в итоге должны выплатить штраф. В ФАС отметили, что в Крыму будут продолжать выписывать топливным компаниям штрафы. Причиной взыскания в данном случае является пересечение максимальной стоимости, указываемой биржевыми индикаторами. Таким образом, планируют добиться, чтобы на территории Крыма остались компании, понимающие социальную сторону проблемы.

Представителями многих компаний отмечается, что причиной высокой расценки является доставка топлива непосредственно через Керченский пролив. Отмечается, что мера увеличения стоимости нефтепродуктов является неадекватной. Есть информация, что после строительства ж/д по Крымскому мосту, расценка на бензин в Крыму сравнится с центральными регионами России, и будет немного меньше чем в Москве.
 
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:45
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