Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов и Влад Кадони по-прежнему не ладят между собой

«Очередное вранье! Все зрители хорошо понимают, что вы ненавидите друг друга! Особенно ненависть тяжело скрыть Кадони и Бородиной, которые то и дело постоянно завидуют то Бузовой, то Ефременковой, то Черкасову!!!», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что несколько недель назад бывший участник телепроекта Рустам Солнцев сделал неожиданное заявление. Экс-звезда «Дома-2» сообщил, что некоторые телеведущие реалити не только не ладят за кадром между собой, но и буквально ненавидят друг друга.Рустам добавил, что на самом деле телеведущие «Дома-2» постоянно лицемерят и врут поклонникам проекта, нахваливая в эфирах и у себя на страничках в социальных сетях друг друга.По словам Солнцева, Ксения Бородина и вовсе завидует такой популярности и востребованности Ольги Бузовой. А вот Юлию Ефременкову Ксюша недолюбливает. Рустам уверен, что это связано с тем, что Бородиной на самом деле пришлось довольно много чего пройти, чтобы в итоге стать телеведущей «Дома-2», а этим двум бывшим участницам телепроекта все досталось очень легко и незаслуженно.Андрей Черкасов и Влад Кадони тоже постоянно находятся в состоянии конфликта. Ведь молодым людям приходится делить между собой не только эфирные дни, но и заработную плату, которая по факту зависит от часов проведенных тем или иным телеведущим на реалити-шоу.И если Ольга Бузова, Ксения Бородина и Юлия Ефременко продолжают заявлять, что не испытывают друг к другу антипатии и на самом деле их связывают весьма хорошие отношения, то Андрей Черкасов решил озвучить подробности конфликта с Владом Кадони.По словам Андрея Черкасова, между ним и Владом Кадони на самом деле ранее были некоторые недопонимания и разногласия, однако на сегодняшний день они остаются в прошлом. Оказывается, что Андрей и Влад уже давно смогли все поделить и расставить на свои места, поэтому сейчас очень хорошо общаются.Как бы то ни было, но многочисленные телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов на самом деле немного все приукрасил, дабы не выносить сор из избы, несмотря даже на то, что многие поклонники телестройки все и так хорошо знают.