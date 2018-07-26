АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов и Влад Кадони по-прежнему не ладят между собой

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» продолжают обсуждать конфликт Андрея Черкасова и Влада Кадони.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что несколько недель назад бывший участник телепроекта Рустам Солнцев сделал неожиданное заявление. Экс-звезда «Дома-2» сообщил, что некоторые телеведущие реалити не только не ладят за кадром между собой, но и буквально ненавидят друг друга.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов и Влад Кадони по-прежнему не ладят между собой

Рустам добавил, что на самом деле телеведущие «Дома-2» постоянно лицемерят и врут поклонникам проекта, нахваливая в эфирах и у себя на страничках в социальных сетях друг друга.

По словам Солнцева, Ксения Бородина и вовсе завидует такой популярности и востребованности Ольги Бузовой. А вот Юлию Ефременкову Ксюша недолюбливает. Рустам уверен, что это связано с тем, что Бородиной на самом деле пришлось довольно много чего пройти, чтобы в итоге стать телеведущей «Дома-2», а этим двум бывшим участницам телепроекта все досталось очень легко и незаслуженно.

Андрей Черкасов и Влад Кадони тоже постоянно находятся в состоянии конфликта. Ведь молодым людям приходится делить между собой не только эфирные дни, но и заработную плату, которая по факту зависит от часов проведенных тем или иным телеведущим на реалити-шоу.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов и Влад Кадони по-прежнему не ладят между собой

И если Ольга Бузова, Ксения Бородина и Юлия Ефременко продолжают заявлять, что не испытывают друг к другу антипатии и на самом деле их связывают весьма хорошие отношения, то Андрей Черкасов решил озвучить подробности конфликта с Владом Кадони.

По словам Андрея Черкасова, между ним и Владом Кадони на самом деле ранее были некоторые недопонимания и разногласия, однако на сегодняшний день они остаются в прошлом. Оказывается, что Андрей и Влад уже давно смогли все поделить и расставить на свои места, поэтому сейчас очень хорошо общаются.

Как бы то ни было, но многочисленные телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов на самом деле немного все приукрасил, дабы не выносить сор из избы, несмотря даже на то, что многие поклонники телестройки все и так хорошо знают.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов и Влад Кадони по-прежнему не ладят между собой

«Очередное вранье! Все зрители хорошо понимают, что вы ненавидите друг друга! Особенно ненависть тяжело скрыть Кадони и Бородиной, которые то и дело постоянно завидуют то Бузовой, то Ефременковой, то Черкасову!!!», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:11
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
«У нас будет третий сын!»: Экс-звезды «Дома-2»
Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к
Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в
Волочкова в полупрозрачном боди села на
Некоторые виды животных являются долгожителями на
Ученые обнаружили останки самых больших стоп
Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ
Кристина Кузьмина смогла победить рак
Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за
Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»
Деми Ловато после передозировки пришла в сознание
Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов
ESA представило удивительное изображение ударных
Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова,
«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над
NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа
В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9
С 26 июля в Санкт-Петербурге введут новые
Представлен защищенный смартфон за 1990 рублей
Паук залез под стекло iMac
В Госдуме принят закон об увеличении лимита
На Крымском мосту уложили первые рельсы
Ольга Бузова заговорила о проекте «Замуж за
Музыканты один за другим отказываются ехать на
Hyundai раскрыл подробности касательно нового
Уфолог нашёл на Луне изумрудный город
Учёные: ИИ обнаружил на Земле 200 неизвестных
Просмотреть все новости