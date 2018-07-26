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Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ от курения

На своей странице в Instagram телеведущая Екатерина Андреева назвала вещи, за которые она гордится в личной жизни. В частности, теледива очень рада, что много лет назад смогла отказаться от пагубной привычки курить, называя сигареты «палочками смерти».

Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ от курения


Екатерина Андреева в своё время осознала пагубное воздействие никотина на организм человека. По мнению телеведущей, большинство людей не могут бросить курить, потому что на это у них не хватает силы воли. Именно этим и пользуются некурящие владельцы табачных фабрик, которые «подсаживают» покупателей на «палочку смерти». Журналистка не желает тратить свои заработанные деньги на сигареты.

Екатерина Андреева также гордится своей дочерью, с которой она смогла подружиться и научила её любить животных и путешествовать. Телеведущая надеется на то, что новое поколение станет лучше и будет интересоваться умными книгами, а не личной жизнью других людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:36
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