Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ от курения

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 24 Июл 2018 в 8:51 PDT

Екатерина Андреева в своё время осознала пагубное воздействие никотина на организм человека. По мнению телеведущей, большинство людей не могут бросить курить, потому что на это у них не хватает силы воли. Именно этим и пользуются некурящие владельцы табачных фабрик, которые «подсаживают» покупателей на «палочку смерти». Журналистка не желает тратить свои заработанные деньги на сигареты.Екатерина Андреева также гордится своей дочерью, с которой она смогла подружиться и научила её любить животных и путешествовать. Телеведущая надеется на то, что новое поколение станет лучше и будет интересоваться умными книгами, а не личной жизнью других людей.