«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над «змеиным» нарядом Светланы Лободы
Популярную певицу Светлану Лободу пригласили на фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в качестве почетной гостьи, где она многих удивила своим пестрым образом.
Зрители остались довольны ее выступлением, однако странный наряд Лободы у многих вызвал недоумение и насмешки.
Для выхода на публику Светлана выбрала пестрый кардиган в желто-черных тонах, прозрачный топ и брюки со «змеиным» принтом.
Пользователи посчитали такой образ безвкусным и непонятным, а некоторые фанаты со смехом предположили, что Лободу «Бузова покусала», намекая на отсутствие вкуса и стиля у обеих исполнительниц.
С другой стороны, поклонники таланта Светланы Лободы отметили ее скорый выход на сцену после рождения второго ребенка, а также безупречный вокал.
Зрители остались довольны ее выступлением, однако странный наряд Лободы у многих вызвал недоумение и насмешки.
Для выхода на публику Светлана выбрала пестрый кардиган в желто-черных тонах, прозрачный топ и брюки со «змеиным» принтом.
Пользователи посчитали такой образ безвкусным и непонятным, а некоторые фанаты со смехом предположили, что Лободу «Бузова покусала», намекая на отсутствие вкуса и стиля у обеих исполнительниц.
С другой стороны, поклонники таланта Светланы Лободы отметили ее скорый выход на сцену после рождения второго ребенка, а также безупречный вокал.