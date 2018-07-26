«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над «змеиным» нарядом Светланы Лободы

Зрители остались довольны ее выступлением, однако странный наряд Лободы у многих вызвал недоумение и насмешки.Для выхода на публику Светлана выбрала пестрый кардиган в желто-черных тонах, прозрачный топ и брюки со «змеиным» принтом.Пользователи посчитали такой образ безвкусным и непонятным, а некоторые фанаты со смехом предположили, что Лободу «», намекая на отсутствие вкуса и стиля у обеих исполнительниц.С другой стороны, поклонники таланта Светланы Лободы отметили ее скорый выход на сцену после рождения второго ребенка, а также безупречный вокал.