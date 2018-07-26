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«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над «змеиным» нарядом Светланы Лободы

Популярную певицу Светлану Лободу пригласили на фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в качестве почетной гостьи, где она многих удивила своим пестрым образом.

Зрители остались довольны ее выступлением, однако странный наряд Лободы у многих вызвал недоумение и насмешки.

«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над «змеиным» нарядом Светланы Лободы

Для выхода на публику Светлана выбрала пестрый кардиган в желто-черных тонах, прозрачный топ и брюки со «змеиным» принтом.

Пользователи посчитали такой образ безвкусным и непонятным, а некоторые фанаты со смехом предположили, что Лободу «Бузова покусала», намекая на отсутствие вкуса и стиля у обеих исполнительниц.

«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над «змеиным» нарядом Светланы Лободы

С другой стороны, поклонники таланта Светланы Лободы отметили ее скорый выход на сцену после рождения второго ребенка, а также безупречный вокал.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:06
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