Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, живёт в Саратове с молодым альфонсом

«Мама Яббарова решила выгулять альфонса в Израиле? Дааа.. Недавно попала на сообщение, где ее соседи пишут о том, что она всем говорит, что у нее началась вторая жизнь и вторая молодость. А потом все спрашивают, кто же рожает и воспитывает легкомысленных животный!», «А я уверена, что скоро и мамаша Яббарова на проекте появится. Деньжат то нужно будет подзаработать на очередную поездку в Израиль», «От осинки не родятся апельсинки!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.

Огромнейшее количество поклонников популярного во всем мире телепроекта «Дом-2» в последнее время принялось говорить о том, что в то время пока Татьяна Владимировна Григорьевская «несет наказание» на телешоу, вкладывая все свои силы в то, чтобы примирить Алену Савкину (Рапунцель-младшую) с легкомысленным Ильей Яббаровым, а теперь еще и с Ольгой Рапунцель-старшей, Людмила Михайловна Яббарова скрывается в Саратове не просто так.Ни для кого из верных телезрителей «Дома-2» не является секретом то, что мама Ильи Яббарова не единожды в телефоном разговоре заявляла, что переживает по поводу скандалов и конфликтов между будущими родителями, однако приехать в Периметр, чтобы чем-то помочь, не может. И только несколько часов назад стало понятно, в чем на самом деле причина отказала приехать на Поляну.Считанные часы назад в социальных сетях появились фотографии, из которых стало известно, что мама Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, на сегодняшний день отдыхает в Израиле. Притом ни одна, а в компании молодого возлюбленного. Из снимков видно, что женщина и ее любовник, который выглядит моложе даже самого Ильи, хорошо проводят вместе время.Нужно сказать, что на данный момент телезрители практически в один голос говорят о том, что судьба сына и здоровье будущей невестки и внука на самом деле не интересна и не заботит маму Ильи Яббарова.Стоит добавить, что в Сети была также опубликовала информация о том, что Людмила Михайловна Яббарова не только отдыхает в Израиле с молодым избранником, но и даже живет с ним в одной квартире в Саратове. По словам соседей женщины, мать участника «Дома-2» ничуть не смущает то, что ее любовник младше даже ее сына.