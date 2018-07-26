АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, живёт в Саратове с молодым альфонсом

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» отыскали информацию о том, с кем на самом деле проживает мать эпатажного участника прославленной телестройки Ильи Яббарова в Саратове.

Огромнейшее количество поклонников популярного во всем мире телепроекта «Дом-2» в последнее время принялось говорить о том, что в то время пока Татьяна Владимировна Григорьевская «несет наказание» на телешоу, вкладывая все свои силы в то, чтобы примирить Алену Савкину (Рапунцель-младшую) с легкомысленным Ильей Яббаровым, а теперь еще и с Ольгой Рапунцель-старшей, Людмила Михайловна Яббарова скрывается в Саратове не просто так.

Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, живёт в Саратове с молодым альфонсом

Ни для кого из верных телезрителей «Дома-2» не является секретом то, что мама Ильи Яббарова не единожды в телефоном разговоре заявляла, что переживает по поводу скандалов и конфликтов между будущими родителями, однако приехать в Периметр, чтобы чем-то помочь, не может. И только несколько часов назад стало понятно, в чем на самом деле причина отказала приехать на Поляну.

Считанные часы назад в социальных сетях появились фотографии, из которых стало известно, что мама Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, на сегодняшний день отдыхает в Израиле. Притом ни одна, а в компании молодого возлюбленного. Из снимков видно, что женщина и ее любовник, который выглядит моложе даже самого Ильи, хорошо проводят вместе время.

Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, живёт в Саратове с молодым альфонсом

Нужно сказать, что на данный момент телезрители практически в один голос говорят о том, что судьба сына и здоровье будущей невестки и внука на самом деле не интересна и не заботит маму Ильи Яббарова.

Стоит добавить, что в Сети была также опубликовала информация о том, что Людмила Михайловна Яббарова не только отдыхает в Израиле с молодым избранником, но и даже живет с ним в одной квартире в Саратове. По словам соседей женщины, мать участника «Дома-2» ничуть не смущает то, что ее любовник младше даже ее сына.

Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова, Людмила Михайловна, живёт в Саратове с молодым альфонсом

«Мама Яббарова решила выгулять альфонса в Израиле? Дааа.. Недавно попала на сообщение, где ее соседи пишут о том, что она всем говорит, что у нее началась вторая жизнь и вторая молодость. А потом все спрашивают, кто же рожает и воспитывает легкомысленных животный!», «А я уверена, что скоро и мамаша Яббарова на проекте появится. Деньжат то нужно будет подзаработать на очередную поездку в Израиль», «От осинки не родятся апельсинки!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
«У нас будет третий сын!»: Экс-звезды «Дома-2»
Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к
Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в
Волочкова в полупрозрачном боди села на
Некоторые виды животных являются долгожителями на
Ученые обнаружили останки самых больших стоп
Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ
Кристина Кузьмина смогла победить рак
Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за
Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»
Деми Ловато после передозировки пришла в сознание
Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов
ESA представило удивительное изображение ударных
Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова,
«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над
NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа
В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9
С 26 июля в Санкт-Петербурге введут новые
Представлен защищенный смартфон за 1990 рублей
Паук залез под стекло iMac
В Госдуме принят закон об увеличении лимита
На Крымском мосту уложили первые рельсы
Ольга Бузова заговорила о проекте «Замуж за
Музыканты один за другим отказываются ехать на
Hyundai раскрыл подробности касательно нового
Уфолог нашёл на Луне изумрудный город
Учёные: ИИ обнаружил на Земле 200 неизвестных
Просмотреть все новости