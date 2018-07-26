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Волочкова в полупрозрачном боди села на супер-шпагат

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она в очередной раз продемонстрировала свою пластику. На снимке танцовщица позирует перед камерой в полупрозрачном бори, севши на супер-шпагат.

Волочкова в полупрозрачном боди села на супер-шпагат


На новой фотографии Анастасия Волочкова сидит на шпагате в полупрозрачном нижнем белье, при этом её правая нога находится на стуле. В руках у балерины мороженное, которое она рекламирует.

К рекламе подобного рода подписчики балерины отнеслись негативно, отметив в комментариях, что после этого продажи продукта вряд ли возрастут, а шпагаты Волочковой всем надоели. На что Анастасия ответила, что она живёт в шпагате, рекомендуя злопыхателям самим попробовать сесть на шпагат и почувствовать, каких трудов это стоит.

Однако нашлись и те фанаты, которые отметили прекрасную физическую форму балерины и её красивый загар. За короткое время публикация набрала около 10 тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:08
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