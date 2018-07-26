Волочкова в полупрозрачном боди села на супер-шпагат

На новой фотографии Анастасия Волочкова сидит на шпагате в полупрозрачном нижнем белье, при этом её правая нога находится на стуле. В руках у балерины мороженное, которое она рекламирует.К рекламе подобного рода подписчики балерины отнеслись негативно, отметив в комментариях, что после этого продажи продукта вряд ли возрастут, а шпагаты Волочковой всем надоели. На что Анастасия ответила, что она живёт в шпагате, рекомендуя злопыхателям самим попробовать сесть на шпагат и почувствовать, каких трудов это стоит.Однако нашлись и те фанаты, которые отметили прекрасную физическую форму балерины и её красивый загар. За короткое время публикация набрала около 10 тысяч «лайков».